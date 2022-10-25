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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин высказался об игре Сычевого

25 Октября 2022 • 11:28 Комментировать
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о ярком перформансе Владимира Сычевого в текущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Сычевой молодец, у него здорово получается реализовывать моменты. Самое главное, чтобы он не остановился и продолжал забивать. Хочется, чтобы Сычевой не допустил ошибку с переходом в другую команду, как это было с прошлогодним бомбардиром», – заявил экс-игрок сборной России в интервью «РБ Спорт», намекнув на Гамида Агаларова.

По словам Булыкина, для любого футболиста важно развить успех, добытый после первого мощного сезона, что поможет в развитии всей карьеры.

Напомним, что после 14 туров на счету Сычевого 11 голов, что позволяет ему делить первое место в гонке бомбардиров с Малкомом Филипе и Куинси Промесом.

 

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Дмитрий Булыкин Владимир Сычевой
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