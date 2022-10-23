Личка: «Мы можем впереди создавать проблемы ЦСКА»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Я очень рад, что ребята, которые играли в матче на Кубок с «Ахматом», показали отличную игру. Мои мысли были только об одной команде, сегодня включил в состав Андрея Малых и Джимми Марина, который хорош на скорости и при игре один в один. Я думаю, мы можем впереди создавать проблемы сопернику, ЦСКА. Понятно, что как и они нам. У соперника тройка впереди играет очень хорошо и очень хорошо использует контратаки и игру один в один. Но мы хотим тоже их гонять и давить, поэтому нам тоже нужны такие футболисты, как Марин и Мансилья. Хочу, чтобы соперник чувствовал, что ему здесь будет тяжело.