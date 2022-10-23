«Оренбург» готов продать Сычевого – президент клуба

Владимир Сычевой стал настоящим открытием нынешнего чемпионата России. С 11 забитыми голами нападающий «Оренбурга» делит лидерство в гонке бомбардиров Премьер-лиги со спартаковцем Куинси Промесом.

Василий Еремякин, занимающий должность президента «Оренбурга», после игры против ЦСКА (ничья 2:2) заявил о готовности продать Сычевого.

«Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения - готовы рассмотреть», - высказался Еремякин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Отметим, что в игре против ЦСКА Владимир Сычевой отметился двумя результативными ударами.