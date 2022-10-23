«Оренбург» снова забил ЦСКА, у Сычевого дубль

В матче 14-го тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА снова обновление счёта. В начале второго тайма коллектив Марцела Лички заработал право пробить 11-метровый штрафной удар. Саша Зделар нарушил правила у своих ворот. И Владимир Сычевой получил шанс оформить дубль в этом поединке. Оригинальные движения форварда перед ударом, и мяч с голкипером полетели к разным штангам. Счет стал 2:2.

На эту минуту ЦСКА делит второе место с «Ростовом» и «Спартаком», а его соперник остается на девятой строчке в таблице.