В «Оренбурге» прокомментировали стоимость Сычевого в 500 тысяч евро

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал стоимость нападающего Владимира Сычевого.

На предположение журналиста о том, что форвард стоит дороже 500 тысяч евро Андреев ответил: «Я тоже так думаю», - цитирует спортивного директора «РБ Спорт».

Тем не менее, Андреев затруднился назвать конкретную трансферную стоимость футболиста, считающегося одним из главных открытий РПЛ.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Сычевой отметился 11 голами и вошёл в тройку лучших бомбардиров наряду с Куинси Промесом из московского «Спартака» и Малкомом из петербургского «Зенита».