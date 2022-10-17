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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наставник «Оренбурга» заявил, что Сычевой является одним из лучших нападающих в РПЛ

17 Октября 2022 • 14:08 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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23.10 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об игре нападающего Владимира Сычевого.

«В чем феномен Сычевого? Не знаю. Он проделал огромную работу, поэтому его результативность абсолютно заслуженна», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Специалист уверен, что до конца текущего года форвард забьет еще минимум четыре мяча и продолжит это делать в следующем году. Личка заявил, что считает Сычевого одним из лучших нападающих в Российской премьер-лиге.

В этом сезоне 26-летний форвард принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка Владимир Сычевой
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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