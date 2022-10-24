Пономарёв: «Ничья с «Оренбургом» - неплохой результат для ЦСКА»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о результате матча 14-го тура тура, в котором «армейцы» встречались с «Оренбургом». Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

«ЦСКА не хватило везения, тот же Обляков мог делать счет 3:2 в пользу «армейцев», но не получилось. Ничья - неплохой результат, ведь «Оренбург» грамотно играет», - приводит слова эксперта издиние «РБ Спорт».

По итогам 14 туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 26 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего вторым «Спартака» на три очка.