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Президент «Оренбурга» Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив

18 Октября 2022 • 14:41 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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23.10 14:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией об интересе других клубов к форварду Владимиру Сычевому.

«Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит к нам», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Глава клуба отметил, что Сычевой становится солидным активом, он за два года превратился в того, кем он сейчас является.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий трудовой договор Сычевого с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин Владимир Сычевой
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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