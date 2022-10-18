Президент «Оренбурга» Еремякин: Сычевой превращается в солидный актив

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился информацией об интересе других клубов к форварду Владимиру Сычевому.

«Официально никаких обращений по Сычевому мы не получали. Игрок принадлежит к нам», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

Глава клуба отметил, что Сычевой становится солидным активом, он за два года превратился в того, кем он сейчас является.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 голов и записал на свой счет одну результативную передачу. Действующий трудовой договор Сычевого с клубом рассчитан до лета 2023 года.