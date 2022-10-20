Масалитин: «Карраскаля давно должны были убрать из состава с таким отношением к команде»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре полузащитника «армейцев» Хорхе Карраскаля в нынешнем сезоне.

Напомним, 24-летний колумбиец не попал в заявку ЦСКА на матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Торпедо» (0:1).

Масалитин возмутился отношением к делу, которое демонстрирует Карраскаль в нынешнем сезоне. По мнению эксперта, российские футболисты гораздо более мотивированы, нежели легионеры.

«Карраскаля давно должны были убрать из состава с таким отношением к команде. На поле он вообще не помощник, выходит и отбывает номер. Это воспитательная мера, которая должна была случится намного раньше. В весенней части сезона он сыграл 5-6 матчей, показал себя и растворился. Сейчас тоже самое», — цитирует Масалитина «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне Карраскаль провёл в составе «армейцев» 13 матчей, забив в них пять голов и отдав три результативные передачи.