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Пономарёв: «С такой игрой ЦСКА обязательно будет бороться за медали» эксклюзив

24 Октября 2022 • 14:11 Комментировать (2)
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Оренбургом» и «армейцами».

«Я бы не сказал, что ничья неожиданная. Очень хорошая ничья. Я боялся, что вообще можем завалиться. Я не знал, восстановится ли команда после такой безобразной игры с «Торпедо». Тут игра была нормальная, к тому же команда соперников хорошая. «Оренбург» - очень крепкая команда, которая ещё займет свое место. Быть может, они будут в верхней части таблицы, месте так на 5-6. Ребята очень интересные и беговые. Они стараются, отрабатывают и в обороне, и в атаке. Физически готовы хорошо. Технически оснащены тоже здорово. У них прослеживается нестандартное мышление. «Оренбург» - очень интересная команда, которая ещё будет прогрессировать. Главное, чтобы ребята не зазнались.

«Армейцы» играли неплохо. Могли и выиграть, когда Обляков в конце матча поторопился ударить по воротам. Там было время обработать, все было в его ногах. Игра ЦСКА мне понравилась, Акинфеев был хорош, оборона отработала на четверочку. Игра тянет на хорошую оценку. С такой игрой ЦСКА обязательно будет бороться за медали, все в порядке. Есть моменты, на которые надо обратить внимание, но в целом все в порядке.

Оборона у ЦСКА крепкая. В полузащите все хорошо. Впереди разыгрался Чалов, и Заболотный может помочь.  Интересная молодежь - Ушаков, Яковлев и Ермаков. Они с «Торпедо» были лучшими игроками. Вот наши ребята, отечественные. Так что школа ЦСКА работает нормально. Перспектива хорошая, можно на этих ребят надеяться», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Оренбург Владимир Пономарёв
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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Кришна
24 Октября 2022 в 15:29
Оборона на четверочку?) и это с двумя пропущенными голами и массой моментов еще? смешно
Южный201
24 Октября 2022 в 14:35
Интересно,и как помог команде Заболотный,он же полный "0"...
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