Билялетдинов – о матче «Оренбург» - ЦСКА: «Ничья — закономерный результат»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал исход матча «Оренбург» - ЦСКА (2:2).

Бывший футболист считает, что московский клуб не наиграл на победу. В то же время того же не продемонстрировала и команда из Оренбурга.

«Так что ничья — закономерный результат. Конечно, армейцев подвёл Зделар, который сфолил на Гойковиче и заработал пенальти», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Билялетдинов не может понять излишней суеты «армейцев» в своей же штрафной площади.

Игра между «Оренбургом» и ЦСКА завершилась вничью благодаря дублю Владимира Сычевого с одной стороны и голам Фёдора Чалова и Ренато Гойковича с другой.