Личка: «Я доволен результатом 2:2, потому что соперник очень сильный и хороший»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (2:2).

- Мне игра понравилась, мы хорошо держали темп против большой команды, ЦСКА. Я очень рад тому, что болельщики кричали после игры. Это отличный результат для нас. Я доволен результатом 2:2, потому что соперник очень сильный и хороший. Мы забыли два гола такой команде, как ЦСКА. Я очень доволен.

- Что скажете сейчас футболистам в раздевалке?

- Как всегда «Спасибо за игру». Мы сегодня и завтра можем улыбаться и праздновать это очко, но у нас уже в пятницу следующий важный матч с «Факелом». Празднуем, но уже завтра нужно думать о следующей игре.