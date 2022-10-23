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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент рассказал о состоянии Кучаева

23 Октября 2022 • 14:27 Комментировать
Оренбург
1:2
ЦСКА Москва
1 3.85 X 4.00 2 1.85
2-й тайм

Полузащитник Константин Кучаев пропускает воскресный матч против «Оренбурга» из-за вирусной инфекции. Пару слов о состоянии футболиста сказал его агент – Александр Клюев.

«Костя сейчас чувствует себя неплохо, он надеется, что болезнь пройдёт к следующему туру», - высказался Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Что касается даты возвращения Кучаева к тренировочному процессу, то с таким вопросом агент предложил обращаться к медикам ЦСКА.

Следить за развитием событий в матче между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Московская команда быстро открыла счёт – гол пяткой забил Фёдор Чалов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Кучаев Александр Клюев
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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