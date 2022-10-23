​Агент рассказал о состоянии Кучаева

Полузащитник Константин Кучаев пропускает воскресный матч против «Оренбурга» из-за вирусной инфекции. Пару слов о состоянии футболиста сказал его агент – Александр Клюев.

«Костя сейчас чувствует себя неплохо, он надеется, что болезнь пройдёт к следующему туру», - высказался Клюев, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Что касается даты возвращения Кучаева к тренировочному процессу, то с таким вопросом агент предложил обращаться к медикам ЦСКА.

Следить за развитием событий в матче между «Оренбургом» и ЦСКА можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Московская команда быстро открыла счёт – гол пяткой забил Фёдор Чалов.