В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника команды Игоря Дивеева, который получил повреждение в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

«Лечение Дивеева идёт по плану. До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдёт в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде», — цитирует Безуглова ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. После 13 туров ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьем месте турнирной таблицы российского чемпионата. В следующем матче подопечные Владимира Федотова встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало — в 14:00 по московскому времени.