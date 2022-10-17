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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В ЦСКА рассказали о состоянии Дивеева

17 Октября 2022 • 14:57 Комментировать
Оренбург
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ЦСКА Москва
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23.10 14:00

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника команды Игоря Дивеева, который получил повреждение в матче 10-го тура РПЛ против «Торпедо» (0:1).

«Лечение Дивеева идёт по плану. До конца года он на поле не выйдет. Но к первому сбору, который пройдёт в новом году, он должен быть в полном порядке и сможет присоединиться к команде», — цитирует Безуглова ТАСС.

В текущем сезоне 23-летний Дивеев провёл в составе «армейцев» 12 матчей, забив в них один гол и отдав одну результативную передачу. После 13 туров ЦСКА набрал 25 очков и расположился на третьем месте турнирной таблицы российского чемпионата. В следующем матче подопечные Владимира Федотова встретятся в гостях с «Оренбургом». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Эдуард Безуглов Игорь Дивеев
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
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