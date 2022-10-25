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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Обляков пожаловался на журналиста во время разминки – видео видео

25 Октября 2022 • 15:16 Комментировать (1)
Оренбург
2:2
ЦСКА Москва
окончен

На минувших выходных ЦСКА проводил гостевой матч чемпионата России против «Оренбурга». Полузащитник Иван Обляков провёл на поле 63 минуты, выйдя на замену ещё по ходу первого тайма. В процессе разминки незадолго до выхода на поле Обляков пожаловался стюарду на журналиста, который стоял у ограждения и, среди прочего, сказал, что у футболиста хорошая причёска.

 

Напомним, что «Оренбург» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2.

Всего в сезоне 2022/2023 Иван Обляков принял участие в 17 матчах ЦСКА. В них 24-летний полузащитник записал на свой счёт один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Иван Обляков
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Комментарии (1)
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kostet
25 Октября 2022 в 15:26
Обиделся на своего парня просто Обляков,на прическу денег дал,а на ноготочки зажал,противный.
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