На минувших выходных ЦСКА проводил гостевой матч чемпионата России против «Оренбурга». Полузащитник Иван Обляков провёл на поле 63 минуты, выйдя на замену ещё по ходу первого тайма. В процессе разминки незадолго до выхода на поле Обляков пожаловался стюарду на журналиста, который стоял у ограждения и, среди прочего, сказал, что у футболиста хорошая причёска.

Напомним, что «Оренбург» и ЦСКА не смогли выявить сильнейшего – матч завершился вничью со счётом 2:2.

Всего в сезоне 2022/2023 Иван Обляков принял участие в 17 матчах ЦСКА. В них 24-летний полузащитник записал на свой счёт один гол.