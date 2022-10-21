Стало известно, кто заменит Федотова в матче «Оренбург» - ЦСКА

Стало известно, кто будет руководить московским ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ с «Оренбургом» из-за дисквалификации Владимира Федотова. Как информирует клубная пресс-служба, отдавать указания игрокам команды будет Олег Фоменко.

Напомним, что Федотова дисквалифицировали на один поединок по итогам недавнего дерби против «Спартака». Во время матча тренер «армейцев» неоднократно нецензурно высказывался в сторону коллеги из «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Поединок «Оренбург» - ЦСКА пройдет в воскресенье, 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.