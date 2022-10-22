​Карраскаль полетел на матч ЦСКА в Оренбург

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч против «Оренбурга» в рамках 14-го тура чемпионата России. Пресс-служба московского клуба опубликовала список футболистов, которые отправились на эту игру. Стоит отметить, что в списке присутствует полузащитник Хорхе Карраскаль.

Стоит напомнить, что Владимир Федотов раскритиковал Хорхе Карраскаля после дерби со «Спартаком». Тренер на повышенных тонах поговорил с игроком после замены. Спустя несколько дней Карраскаль пропустил кубковую игру с «Торпедо». При этом игрок отметил, что у него нет конфликта с тренером.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА стартует 23 октября в 14:00 по московскому времени.