«Спартак» может выдохнуть: ЦСКА потерял очки в Оренбурге

ЦСКА снова допустил осечку в матче чемпионата России. На сей раз обидчиком «армейцев» стал «Оренбург», расписавший со столичным соперником ничью – 2:2.

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2:2. Гол Владимира Сычевого с пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Ренато Гойковича в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Владимира Сычевого (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 0:1. Гол Федора Чалова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Футболисты «Оренбурга» после 13-ти сыгранных матчей располагаются на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 18 очков и отставание от пятой позиции всего в три балла. «Газовики» в последних шести встречах проиграли только однажды во всех турнирах, и эта неудача пришлась на матч прошлого тура, в котором «Оренбург» играл против столичного «Динамо» в Москве (2:3). На неделе же клуб сумел одержать победу в Фонбет Кубке России – 4:2, что позволяет команде оставаться в числе претендентов на выход в следующий раунд турнира.

ЦСКА с 25 набранными очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице. «Армейцы» уступают лидеру в лице питерского «Зенита» уже слишком много, но от второго «Спартака» находятся в одном балле. В преддверии этого поединка «армейцы» потерпели домашнее поражение от «Торпедо» со счетом 0:1 в рамках Кубка страны. И этим результатом клуб продлил свою безвыигрышную серию до трех поединков, так как раньше дважды сыграл вничью. В последнем матче чемпионата России ЦСКА расписал мировую со «Спартаком» (2:2), а до этого делил очки с «Динамо» - 1:1.

Встреча началась со звоночка для тренерского штаба ЦСКА, поскольку Кирилл Набабкин во время розыгрыша углового у ворот «армейцев» получил повреждение. Впрочем, футболист смог продолжить встречу, пусть в дальнейшем и был заменен. Сами же игроки «армейцев» уже на седьмой минуте встречи смогли выйти вперед. Причем гол получился очень красивым. Медина в ходе атаки «армейцев» из центра послал сферу на правый фланг. Оттуда в касание Гайич прострелил в район вратарской, где Гойкович проиграл позицию за мяч Чалову, и Фёдор, стоя спиной к воротам, пробил пяткой в «домик» вратарю – 0:1.

Пропустив быстрый гол, «Оренбург» начал активно прессинговать оборону соперника и стал чаще бить по рамке оппонента. К слову, такая стратегия принесла результат. На 18-й минуте игры Мансилья выполнил подачу с правого фланга на дальнюю штангу ворот ЦСКА, мяч по пути к адресату зацепил ногу Зделара, и лишь приобрел еще более точную траекторию. На дальней стойке откликнулся Сычевой, который в борьбе с оппонентом сумел проткнуть сферу в ворота – 1:1. Не успели хозяева порадоваться взятию ворот, как «армейцы» снова вышли вперед. Карраскаль в ходе наступления «армейцев» на левом фланге раскачал Малых и выполнил прострел на ближнюю штангу. Там ногу под мяч подставил Гойкович, который небрежно срезал сферу в собственную рамку – 1:2.

На 28-й минуте встречи тренерский штаб ЦСКА все же поменял травмировавшегося Набабкина, выпустив вместо него Облякова. «Армейцы» же едва не забили третий гол после того, как Гайич вновь выполнил прострельный пас с правого края в штрафную соперника. Сиваков не сумел прервать передачу соперника, а Чалов пробил в правый угол, но угодил точно в Кеняйкина. Спустя всего пару минут Карраскаль едва не забил свой первый гол в матче. Тараном прошел он всю оборону соперника по центру, после чего хлестко пробил в левый от себя угол, но кипер хозяев успел выставить ногу в сторону и отбил мяч в штангу. Первая половина встречи завершилась минимальным преимуществом «армейцев» - 2:1.

В перерыве в составе соперников не произошло замен, и в прежних составах появились оппоненты на футбольном газоне. «Оренбург» на правах проигрывающей стороны пытался забить второй гол в рамку соперника и создавал моменты у ворота ЦСКА. В одном из таких эпизодов на 50-й минуте встречи Мансилья после подачи от партнера головой пробивал в ближний угол рамки противника, но направил мяч прямо в Акинфеева.

На 60-й минуте встречи Зделар в своей штрафной боролся за мяч с Гойковичем. В итоге игрок ЦСКА прихватил оппонента и завалил его на газон. Рефери посмотрел повтор и указал на «точку», найдя для нарушителя «горчичник». К мячу подошел Владимир Сычевой, который исполнил 11-метровый удар в напрыжкой, в стиле Жоржиньо, покатив снаряд в левый нижний угол – 2:2. Гайич, обсуждая решение рефери назначить пенальти, получил карточку желтого цвета за разговоры, моментально забыв о своих претензиях.

Во второй половине второго тайма в составе ЦСКА появились Ушаков, Ермаков, Яковлев и Заболотный, а у «Оренбурга» вышли Воробьев и Ковалёв, но за оставшееся время игры отметиться результативными действиями он не смогли. Лишь свои фамилии в протокол записали обладатели желтых карточек Мойзес и Гойкович. Финальный свисток рефери зафиксировал ничью, которая лишь на руку «Зениту» и «Спартаку».