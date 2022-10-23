Тренер ЦСКА Фоменко: «Мы планируем, что будет открытый футбол»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- После непростой недели в плане физических нагрузок с какими силами удалось подойти к матчу с «Оренбургом»?

- Какими силами? Мы привыкли к такому графику, у нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к сегодняшней игре.

- Какой будет игра? «Оренбург» старается играть открыто.

- Мы планируем, что будет открытый футбол. В предыдущих матчах «Оренбург» показал, что играет в атаку. Они и сами играют, и другим дают. Поэтому мы надеемся, что будет открытый футбол, и болельщикам понравится.

- Будете делать скидку на трибуны, где ожидается аншлаг?

- Это здорово, что будет полный стадион. У людей праздник, я думаю, это скажется и на настроении футболистов.