Оганесян рассказал, почему выбрал «Оренбург» вместо Испании

Полузащитник «Спартака» Степан Оганесян, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, рассказал, почему решил присоединиться к новичку РПЛ вместо продолжения карьеры в Испании.

Футболист признался, что они вместе с агентом Александром Маньяковым пришли к выводу, что сейчас лучше будет остаться в России, отвергнув предложения от испанских клубов. Также Оганесян сообщил, что мог продолжить карьеру и в подмосковных «Химках».

«Мы рассматривали РПЛ, были предложения не только от «Химок», но «Оренбург» оказался самым настойчивым, и я решил, что работа с Марцелом Личкой позволит мне быстрее прогрессировать», — цитирует Оганесяна Metaratings.

В текущем сезоне 21-летний вингер провёл в составе «Оренбурга» 12 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.