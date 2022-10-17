Агент Обухова сообщил, что нападающий «Оренбурга» приступил к тренировкам

Сергей Пушкин, агент форварда «Оренбурга» Владимира Обухова, поделился информацией о том, что его клиент приступил к тренировкам.

«С сегодняшнего дня футболист возвращается к тренировкам с «Оренбургом». Все законно и никаких санкций не будет», — приводит слова Пушкина Sport 24.

Агент отметил, что игрок имеет право приступить к тренировкам с командой за два месяца до окончания дисквалификации.

Напомним, нападающий был отстранен от футбола до 27 декабря этого года за нарушение допинговых правил.

После 13-ти туров «Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков.