Чалов забил пяткой в ворота «Оренбург», ЦСКА быстро повёл

«Оренбург» очень сильно играет на своём стадионе, но встреча с ЦСКА в рамках 14-го тура Премьер-лиги началась не по его сценарию. В самом дебюте противостояния «армейцы» открыли счёт после голевой атаки, которую завершил Фёдор Чалов. Милан Гайич с правого фланга прострелил в штрафную, где форвард оторвался от опекуна и пяткой протолкнул мяч между ног голкиперу.

Красивый гол, и ЦСКА выходит на второе место в онлайн-таблице Премьер-лиги, набирая 28 очков. Его соперник - девятый (18).

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