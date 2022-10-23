Спортивный директор «Оренбурга» призвал руководство российской сборной обратить внимание на Сычевого

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата «Оренбург» успешно дал бой фавориту - московскому ЦСКА. Два мяча в этой игре забил нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, и спортивный директор клуба Дмитрий Андреев призвал руководство российской сборной обратить внимание на нападающего, который находится на пике формы.

- Сычевой сейчас топ, вы же сами все видите. Хотелось бы, чтобы ещё в сборную вызвали. Обогнал Малкома, догнал Промеса — то ли еще будет! - заявил Андреев в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Сейчас, имея на своем счету одиннадцать голов, Сычевой занимает второе место в списке бомбардиров РПЛ.