​ЦСКА грозит наказание за ситуацию с футболкой

В матче 14-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и ЦСКА произошёл забавный эпизод. Защитник московской команды Милан Гайич вышел на второй тайм в футболе своего одноклубника Адольфо Гайча. В какой-то момент рефери остановил игру, чтобы решить ситуацию, поскольку Гайич играет под 22 номером, а Гайч – под 21.

Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ситуация с футболкой является нарушением регламента. Речь идёт об «иных нарушениях», за которые предусмотрен штраф в размере от 20 до 150 тысяч рублей.

Напомним, что матч между «Оренбургом» и ЦСКА завершился вничью со счётом 2:2.