В ЦСКА рассказали о причинах отсутствия Кучаева, Фукса и Дивеева в заявке на матч с «Оренбургом»

Глава медицинского штаба ЦСКА Эдуард Безуглов объяснил причину отсутствия Константина Кучаева, Игоря Дивеева и Бруно Фукса в заявке команды на матч 14-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Кучаев, к сожалению, позавчера заболел классической вирусной инфекцией. Из-за этого Константин два дня пропустил, и его участие в сегодняшнем матче было невозможно. Бруно Фукс также не прилетел в Оренбург, учитывая, что здесь искусственный газон. У Игоря Дивеева всё хорошо, уже передвигается без помощи костылей. Так что мы настроены оптимистично, что с января он начнёт тренироваться», — цитирует Безуглова пресс-служба московского клуба.

Матч «Оренбург» — ЦСКА состоится сегодня, 23 октября. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. В случае победы «армейцы» смогут сократить отставание от лидера чемпионата России «Зенита» до пяти очков.