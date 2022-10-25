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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин не стал комментировать новости о Гаранине

25 Октября 2022 • 20:54 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин не стал комментировать новости о недовольстве футболистами южной команды тренером Вадимом Гараниным.

На вопрос о данной ситуации специалист ответил: «Всё, спасибо», - приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Сочи» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом туре Российской Премьер-лиги южный коллектив разгромно уступил в Санкт-Петербурге местному «Зениту» со счётом 0:7, после чего разница забитых и пропущенный мячей команды ушла в минус ровно на число пропущенных в этом матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи Вадим Гаранин
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