Точилин не стал комментировать новости о Гаранине

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин не стал комментировать новости о недовольстве футболистами южной команды тренером Вадимом Гараниным.

На вопрос о данной ситуации специалист ответил: «Всё, спасибо», - приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Сочи» с 20 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом туре Российской Премьер-лиги южный коллектив разгромно уступил в Санкт-Петербурге местному «Зениту» со счётом 0:7, после чего разница забитых и пропущенный мячей команды ушла в минус ровно на число пропущенных в этом матче.