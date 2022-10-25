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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медведев – о разгроме «Сочи»: «Очень хорошая игра в атаке»

25 Октября 2022 • 00:39 Комментировать
Зенит
7:0
Сочи
окончен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу своей команды над «Сочи» (7:0).

«Это не только крупная победа, она красивая. Очень хорошая игра в атаке, очень хорошо ходил мяч между всеми линиями от защиты до нападения через середину поля», - цитирует Медведева ТАСС.

Гендиректор «сине-бело-голубых» также считает, что забитых мячей в ворота южной команды могло бы быть гораздо больше, в том числе забитыми голами могли бы отличиться и вышедшие на замену футболисты.

Медведев обратил особое внимание на то, что в створ ворот петербургского клуба не было нанесено ни одного удара.

После данной победы клуб с берегов Невы оторвался от ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» на семь очков. Разница мячей после разгрома составляет 38 пунктов. На 18 баллов меньше по данному показателю имеют «красно-белые». Ближайший очный матч между командами состоится в середине ноября в рамках Фонбет Кубка России в Санкт-Петербурге.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Александр Медведев
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