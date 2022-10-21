Семак и Одоевский поздравят женский «Зенит» с победой в чемпионате России

Главный тренер мужской команды петербургского «Зенита» Сергей Семак и вратарь «сине-бело-голубых» Даниил Одоевский примут учатие в церемонии награждения женской команды с берегов Невы в связи с победой в чемпионате России.

Мероприятие назначено на 21 октября, оно состоится сразу по завершении матча футболисток с женской командой ЦСКА.

15 октября благодаря ничьей с «Ростовом» девушки из Санкт-Петербурга добились золотых медалей Суперлиги. Матч завершился со счётом 0:0. Этого хватило для достижения высшего результата в чемпионате России. Сегодняшняя игра уже ни на что не повлияет.