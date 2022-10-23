Вратарь «Сочи» Адамов пропустит до трёх недель

Вратарь «Сочи» Денис Адамов пропустит около трёх недель из-за перелома носа, полученного в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России против «Урала» (2:3).

«У Дениса Адамова был выявлен перелом носа без смещения и перелом верхнечелюстной пазухи. Он пропустит от двух до трёх недель», — сообщает пресс-служба «Сочи».

В текущем сезоне 24-летний футболист провёл в составе своей команды 10 матчей, пропустив в них 20 мячей. Свой следующий матч сочинцы проведут завтра, 24 октября, против «Зенита» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 по московскому времени. На данный момент «южане» занимают седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующих петербуржцев на 13 очков.