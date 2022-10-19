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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иван Куарезма: «Россия — огромная страна, к таким расстояниям нужно привыкать»

19 Октября 2022 • 18:52 Комментировать
Зенит
...
Сочи
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24.10 20:00

Бразильский голкипер «Зенита» Иван Куарезма рассказал, что ему не нравится в российском футболе.

«Самое непривычное для меня это перелёты — самая сложная и наименее приятная часть. Россия — огромная страна, так что к таким расстояниям нужно привыкать», – отметил вратарь петербургского клуба, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Тем не менее Иван рассказал, что ему нравится путешествовать и узнавать что-то новое. По словам Куарезмы, приятным удивлением стала и тактическая подкованность коллективов РПЛ, однако малая практика в воротах «Зенита» усложняет сохранение игрового ритма.

Напомним, что Иван стал футболистом «сине-бело-голубых» этим летом, перейдя на правах аренды из «Коринтианса». В петербургском клубе голкипер провёл три встречи в рамках Фонбет Кубка России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Куарезма
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