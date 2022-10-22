Самедов согласился с тем, что с «Зенитом» невозможно бороться

Чемпион России и обладатель кубка страны в составе московского «Спартака» и трёхкратный триумфатор кубкового турнира в составе столичного «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал борьбу за первое место в Российской Премьер-лиге.

На вопрос о том, согласен ли футболист с тем, что, исходя из состава и возможностей, с командой из Санкт-Петербурга невозможно бороться, игрок ответил: «Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моём понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко», - цитирует Самедова «РБ Спорт».

Кроме того, футболист отметил, что «Спартак» на длительной дистанции не готов составлять конкуренцию «Зениту».

На текущий момент «Зенит» отрывается от ближайшего преследователя, «Спартака», на семь очков. Разница с третьим и четвёртым местами, на которых располагаются ЦСКА и «Ростов» соответственно, составляет восемь очков.