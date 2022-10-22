Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов согласился с тем, что с «Зенитом» невозможно бороться

22 Октября 2022 • 07:13 Комментировать (1)
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 5.90 2 9.00
24.10 20:00

Чемпион России и обладатель кубка страны в составе московского «Спартака» и трёхкратный триумфатор кубкового турнира в составе столичного «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал борьбу за первое место в Российской Премьер-лиге.

На вопрос о том, согласен ли футболист с тем, что, исходя из состава и возможностей, с командой из Санкт-Петербурга невозможно бороться, игрок ответил: «Согласен. Неплохо, качественно, усилился ЦСКА, и в моём понимании армейцы способны дать бой, но в любом случае они далеко», - цитирует Самедова «РБ Спорт».

Кроме того, футболист отметил, что «Спартак» на длительной дистанции не готов составлять конкуренцию «Зениту».

На текущий момент «Зенит» отрывается от ближайшего преследователя, «Спартака», на семь очков. Разница с третьим и четвёртым местами, на которых располагаются ЦСКА и «Ростов» соответственно, составляет восемь очков.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Самедов Чемпионат России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
wertygaz
22 Октября 2022 в 07:23
Там много административного ресурса, когда игра не идёт судьи помогут, если вдруг идёт игра у конкурентов то их тормознут. Что бы не приближались…
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:00
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
2.95 3.65 2.34
Видео
22.10.22 в 16:30
Факел Факел
Ростов Ростов
3.35 3.75 2.11
Видео
22.10.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
3.25 3.65 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
08:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Краснодара» Ботхейм: «Рад, что уехал из России»
07:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал трёх фаворитов на следующий «Золотой мяч»
07:32 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Большинство игроков не соответствуют уровню «Локомотива»
07:25 · Россия. Премьер-лига
Свищев оценил вероятность переезда «Краснодара», «Факела» и «Ростова»
07:13 · Россия. Премьер-лига
Самедов согласился с тем, что с «Зенитом» невозможно бороться 1
06:57 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА стал серебряным призёром чемпионата России
06:45 · Россия. Премьер-лига
Семак – о чемпионстве «Зенита»: «Это ощущение праздника для девчонок»
03:21 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев удивлён тем, что «Химки» позволяют своему футболисту играть за две команды
03:15 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что «Ростов» оправится от неудач и победит «Факел»
01:23 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Абаскаль все равно будет на трибуне и в ложе»
00:43 · Россия. Премьер-лига
«Химки» начали гасить долги перед игроками
00:34 · Россия. Премьер-лига
Давыдов попросил СМИ прекратить распространять непроверенную и неверную информацию
00:20 · Россия. Премьер-лига
Прудников не понимает, почему Давыдову можно играть в МФЛ
21 Октября
23:58 · Россия. Премьер-лига
Самедов – о газоне в Воронеже: «Абсолютно нормальный газон»
23:49 · Россия. Премьер-лига
Самедов – о ситуации в «Локомотиве»: «Мои ожидания — это мои проблемы»
Все новости
Рекомендуем