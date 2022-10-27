Петржела: «Черчесов статуснее Карпина»

Бывший наставник петербуржского «Зенита» Властимил Петржела сравнил Станислава Черчесова и Валерия Карпина.

«На сегодня Черчесов сильнее Карпина, потому что он старше, выигрывал трофеи, тренировал сборную и в «Ференцвароше» хорошо работает. Они оба хорошие специалисты, но Станислав посильнее и статуснее», – заявил чешский специалист, чьи слова цитирует издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, Карпин в будущем может стать отличным тренером по европейским меркам.

Напомним, что Черчесов успешно возглавляет венгерский «Ференцварош», а Карпин совмещает посты в национальной команде России и «Ростове».

