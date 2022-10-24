Вендел стал автором четвёртого гола в ворота «Сочи»

Ближе к концу первого тайма матча 14-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Сочи» снова изменился счёт на табло. Вендел, дважды ассистировавший партнерам в этом поединке наконец-то забил сам. Бразильцу особо не мешали пробить из-за пределов штрафной площади, и мяч влетел в дальний угол ворот гостей. Счёт стал 4:0.

Напомним, что «Зенит» ведет уже со второй минуты после удара Ивана Сергеева. После этого отличились Вендел и всё тот же Сергеев.

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