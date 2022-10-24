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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел стал автором четвёртого гола в ворота «Сочи»

24 Октября 2022 • 20:39 Комментировать
Зенит
4:0
Сочи
1 1.33 X 6.00 2 9.00
2-й тайм

Ближе к концу первого тайма матча 14-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Сочи» снова изменился счёт на табло. Вендел, дважды ассистировавший партнерам в этом поединке наконец-то забил сам. Бразильцу особо не мешали пробить из-за пределов штрафной площади, и мяч влетел в дальний угол ворот гостей. Счёт стал 4:0.

Напомним, что «Зенит» ведет уже со второй минуты после удара Ивана Сергеева. После этого отличились Вендел и всё тот же Сергеев.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Зенит Сочи
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ЗЕНИТ СОЧИ
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