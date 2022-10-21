Кечинов высказался о переходе Бакаева в «Зенит»

Бывший игрок столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о переходе экс-полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«В нашем футболе сейчас вообще мало футболистов, способных обыграть и тем самым обострить игру. Получается, и он не играет, и «Спартак» потерял воспитанника. Хотя по факту «Спартак», кажется, ничего от его ухода не проиграл», – заявил эксперт в интервью «Чемпионату». По мнению Кечинова, Бакаев был бы одним из лидеров «Спартака», а в «Зените» он может получить свой шанс, поскольку является игроком уровня бразильских легионеров «сине-бело-голубых».

Напомним, что Бакаев присоединился к петербургскому клубу этим летом, в 15 матчах в рамках всех состязаний забив лишь однажды и отдав два ассиста.

