Семак: «Понятно, что не всегда такие мячи залетают»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Сочи» (7:0) дал комментарий по игре.

- Для нас матч сложился очень удачно в плане быстрого забитого мяча, плюс удаление. Конечно, после 0:2 с удалением очень сложно сопернику. Тем более, дома стараемся всегда играть агрессивно, интенсивно. Сегодня, в принципе, много получалось. Много забитых мячей было, красивых, дальними ударами. Понятно, что не всегда такие мячи залетают. Поэтому старались с первой и до последней минуты поддерживать и схему нашу, и интенсивность, создавать моменты. Много сегодня смогли забить. В любом случае за крупную победу и за некрупную победу три очка в турнирной таблице. Поэтому сегодня мы поздравим наших болельщиков, нашу команду. Завтра отдохнем и уже послезавтра будем готовиться к следующему матчу.