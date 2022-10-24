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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук уверен, что Семак не посадит Мостового на скамейку запасных после инцидента с обратной заменой

24 Октября 2022 • 16:02 Комментировать
Зенит
...
Сочи
1 1.30 X 6.10 2 9.00
Через 2 ч. 16 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не посадит на скамейку запасных полузащитника Андрея Мостового, несмотря на обратную замену футболиста, которую наставник произвёл по ходу матча группового этапа Фонбет Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Сергей — адекватный тренер, он был очень хорошим футболистом. Я в Богданыче уверен. Поверьте, такое в каждой команде происходит. Просто сейчас это постоянно всплывает потому, что есть телевидение. В наше время его не было, поэтому тогда и не всплывало, а все вопросы мы решали внутри команды», — приводит слова Орещука «Спорт День за Днём».

В текущем сезоне 24-летний Мостовой провёл в составе «Зенита» 18 матчей, забив в них пять голов, а также отдав две результативные передачи. Напомним, что сегодня, 24 октября, петербуржцы встретятся с «Сочи» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Роман Орещук Андрей Мостовой
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