Радимов: «Торпедо» срочно нуждается в усилении»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли. Игру прокомментировал Владислав Радимов, тренер второй команды «Зенита». Он посочувствовал «Торпедо»:

- «Зенит» додавил, но бросилась в глаза игра «Торпедо». Класс — несопоставим. Это команда, которой требуется усиление, так как соперничать в РПЛ очень тяжело, - заявил Радимов в эфире телеканала Матч ТВ.

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».