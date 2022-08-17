Черевченко прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Торпедо»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал новость о том, что он является кандидатом на пост главного тренера «Торпедо».

«Из «Торпедо никто не связывался. Я редко беру телефон», — приводит слова Черевченко «Спорт-Экспресс».

Последним местом работы Черевченко на сегодняшний день остаются «Химки», которые он покинул в феврале нынешнего года.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером московской команды также может стать бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков.

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Торпедо» располагается на 15-м месте в турнирной таблице лиги, имея в своём активе одно набранное очко.