Во вторник «Зенит» неожиданно решил провести тренировку прямо в центре Санкт-Петербурга. Некоторым юным фанатам посчастливилось не только посмотреть на занятие любимой команды, но принять в нём непосредственное участие. Пресс-служба «Зенита» опубликовала видео с голом юного фаната команды. Парень отправил мяч точно в правый нижний угол.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 21 августа. Команда Сергея Семака будет принимать «Торпедо».

На текущий момент «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 11 очками.