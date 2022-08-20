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Спортивный директор «Адана Демирспор»: «Главный тренер доволен формой Дзюбы»

 
20 Августа 2022 • 15:01 Комментировать (1)
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал о первых днях российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе.

Напомним, 18 августа экс-форвард «Зенита» и сборной России официально стал игроком «Адана Демирспор», подписав контракт по схеме «1+1».

По словам Гектюрка, главный тренер команды Винченцо Монтелла остался доволен игровой формой 33-летнего футболиста.

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — цитирует Гектюрка «РБ Спорт».

В конце мая нынешнего года Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита», цвета которого защищал на протяжении семи последних лет. В минувшем сезоне форвард провёл в составе петербургской команды 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Августа 2022 в 15:22
и это тренер не видел еще самого главного...))))
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