Спортивный директор «Адана Демирспор»: «Главный тренер доволен формой Дзюбы»

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк рассказал о первых днях российского нападающего Артёма Дзюбы в турецком клубе.

Напомним, 18 августа экс-форвард «Зенита» и сборной России официально стал игроком «Адана Демирспор», подписав контракт по схеме «1+1».

По словам Гектюрка, главный тренер команды Винченцо Монтелла остался доволен игровой формой 33-летнего футболиста.

«Команда отлично приняла Дзюбу. Главный тренер доволен формой Артёма. У него всё отлично», — цитирует Гектюрка «РБ Спорт».

В конце мая нынешнего года Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита», цвета которого защищал на протяжении семи последних лет. В минувшем сезоне форвард провёл в составе петербургской команды 39 матчей, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.