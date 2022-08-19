Угаров — о Дзюбе: «Хорошо, что он нашёл хоть такой клуб»

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров поделился мнением о переходе экс-нападающего питерской команды Артёма Дзюбы в турецкий «Адана Демирспор».

По мнению Угарова, Дзюбу вряд ли бы сейчас взяли в хорошую команду, поэтому он принял решение перейти в столь скромный клуб.

«Хорошо, что он нашёл хоть такой клуб. Возраст, могут начаться травмы. Люди, которые разбираются в ситуации, понимают, что к чему, — они отказались. Плюс, наверняка, у него большие запросы», — приводит слова Угарова «Спорт День За Днём».

Кроме того, бывший футболист выразил мнение, что играть в России Дзюба уже не будет, а также поддержал главного тренера «Зенита» Сергея Семака, решившего отказаться от 33-летнего игрока.