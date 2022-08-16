Джорджевич: «Я хотел бы сыграть в «Баварии», но не уверен, что в этом году получится»

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который в настоящий момент находится без клуба, высказался о своём будущем.

Напомним, что ранее форвард выступал в России, где защищал цвета «Зенита», «Локомотива», а также тульского «Арсенала». Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле», который он покинул нынешним летом.

Черногорец признался, что хотел бы попробовать себя в сильнейших европейских лигах, но РПЛ он также рассматривает.

«Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (Смеётся). В Европе интересно сыграть, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Джорджевич отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Пари НН» или «Торпедо», но отметил, что имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в России.

В минувшем сезоне 28-летний Джорджевич провёл за «Вайле» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.