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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Джорджевич: «Я хотел бы сыграть в «Баварии», но не уверен, что в этом году получится»

 
16 Августа 2022 • 15:46 Комментировать
Урал
...
Пари НН
20.08 13:00

Черногорский нападающий Лука Джорджевич, который в настоящий момент находится без клуба, высказался о своём будущем.

Напомним, что ранее форвард выступал в России, где защищал цвета «Зенита», «Локомотива», а также тульского «Арсенала». Последним клубом Джорджевича был датский «Вайле», который он покинул нынешним летом.

Черногорец признался, что хотел бы попробовать себя в сильнейших европейских лигах, но РПЛ он также рассматривает.

«Я хотел бы сыграть в «Баварии». Но не уверен, что в этом году получится. (Смеётся). В Европе интересно сыграть, но не знаю, удастся попасть или нет. Россия также по-прежнему мне очень интересна», — цитирует Джорджевича «РБ Спорт».

Джорджевич отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в «Пари НН» или «Торпедо», но отметил, что имеет несколько вариантов для продолжения карьеры в России.

В минувшем сезоне 28-летний Джорджевич провёл за «Вайле» 26 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Бавария Лука Джорджевич Вайле Трансферы футбола - лето 2022 Пари НН
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