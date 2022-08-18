Кутепов — об отставке Бородюка: «Это решение нельзя назвать удивительным»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался об отставке главного тренера команды Александра Бородюка.

Напомним, 18 августа московский клуб официально объявил о расставании с Бородюком по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что его место может занять бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков.

Кутепов признался, что такое решение руководства «Торпедо» не стало для него неожиданностью.

«Команде нужна была встряска? Не могу так сказать, потому что неизвестно, как было бы дальше. Может быть, всё бы наладилось. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — цитирует Кутепова «Матч ТВ».

После пяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе одно набранное очко. Свой следующий матч москвичи проведут 21 августа против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.