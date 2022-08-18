Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кутепов — об отставке Бородюка: «Это решение нельзя назвать удивительным»

 
18 Августа 2022 • 10:13 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов высказался об отставке главного тренера команды Александра Бородюка.

Напомним, 18 августа московский клуб официально объявил о расставании с Бородюком по обоюдному согласию сторон. Ранее сообщалось, что его место может занять бывший наставник «Пари НН» Александр Кержаков.

Кутепов признался, что такое решение руководства «Торпедо» не стало для него неожиданностью.

«Команде нужна была встряска? Не могу так сказать, потому что неизвестно, как было бы дальше. Может быть, всё бы наладилось. Александр Генрихович уже попрощался с командой, расстались хорошо», — цитирует Кутепова «Матч ТВ».

После пяти туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе одно набранное очко. Свой следующий матч москвичи проведут 21 августа против «Зенита». Начало — в 17:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Илья Кутепов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
11:20 · Россия. Премьер-лига
Горшков и Ежов не перейдут в «Спартак»
10:45 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» прокомментировали новость о приходе Газизова
10:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов высказался о своём возможном назначении в «Локомотив»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Колосков назвал главную причину провала «Торпедо»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Эксперт по турецкому футболу считает, что Дзюба должен заменить Балотелли
10:31 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» высказались о трансфере Жигулёва
10:25 · Россия. Премьер-лига
Ермакович стал тренером «Урала» официально
10:13 · Россия. Премьер-лига
Кутепов — об отставке Бородюка: «Это решение нельзя назвать удивительным»
10:11 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» продолжает чистку - уволен спортивный директор официально
10:00 · Россия. Премьер-лига
Зотов станет новичком «Крыльев Советов»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Александр Кержаков высказался о возможном назначении в «Торпедо»
09:43 · Россия. Премьер-лига
«Урал» расторг контракт с Колесниченко официально
09:32 · Россия. Премьер-лига
Филин: «Лично мне отставка Юрана непонятна»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Бородюк дал комментарий после увольнения из «Торпедо»
09:21 · Россия. Премьер-лига
Бородюк покинул пост тренера «Торпедо» официально
Все новости
Рекомендуем