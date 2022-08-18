Дьяков поддержал решение Дзюбы перейти в «Адана Демирспор»

Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков поделился мнением о переходе экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Адана Демирспор».

Ранее спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектрюк подтвердил, что в ближайшее время российский футболист подпишет контракт по схеме «1+1».

По мнению Дьякова, в новом розыгрыше чемпионата Турции «Адана Демирспор» будет бороться если не за чемпионство, то за попадание в еврокубки точно. Кроме того, по мнению экс-футболиста, клуб базируется в очень комфортном для жизни городе.

«Там хорошее финансирование. Тренер — Монтелла. Есть Балотелли в составе. Город суперский: и зимой тепло, море недалеко. В плане быта там всё будет идеально», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Напомним, Дзюба объявил о своём уходе из «Зенита» в конце мая нынешнего года. Всего за семь лет в составе петербургской команды нападающий провёл 249 матчей, забив 108 голов и отдав 70 результативных передач.