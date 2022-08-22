Бубнов объяснил, почему «Зенит» с трудом обыграл «Торпедо»

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов объяснил непростую победу петербургского «Зенита» над столичным «Торпедо» в матче шестого тура Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» смогли дожать «автозаводцев» в самой концовке встречи, забив два мяча.

«У петербуржцев есть психологические проблемы. Сегодня вот случился явный недонастрой. Разумеется, здесь должен поработать тренер. Проблему необходимо решать», - приводит слова эксперта Sportbox.

После шести туров подопечные Сергея Семака набрали 14 баллов и располагаются на первом месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом».