Савичев возглавил «Торпедо»

Руководитель программы по развитию молодёжного футбола в «Торпедо» Николай Савичев стал новым главным тренером московского клуба. Об этом сообщает официальный сайт «автозаводцев». В тренерский штаб «черно-белых» вошли старший тренер Николай Ковардаев, тренер Андрей Гордеев, тренер вратарей Анатолий Рожков и тренер по физподготовке Александр Шуленин.

Ранее Савичев работал тренером «Торпедо» в период с 2011 по 2015 год, а также возглавлял команду в 2014 году и с 2019 по 2020 год.

Напомним, что он сменил на этом посту Александра Бородюка, который был отправлен в отставку.

«Торпедо» занимает предпоследнее место в РПЛ, набрав лишь один зачетный балл за пять туров. В следующей игре москвичи встретятся в гостях с «Зенитом».