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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Сафонов: «Может, Дзюба устал и не хочет играть»

 
17 Августа 2022 • 15:17 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который в данный момент находится без клуба.

Напомним, Дзюба объявил о своём уходе из петербургского клуба в конце мая нынешнего года. Ранее сообщалось, что в услугах россиянина заинтересован турецкий «Адана Демирспор».

Сафонов считает, что 33-летний нападающий мог устать от футбола, поэтому решил пока что не искать себе новое место работы.

«Может, он хочет в передовом чемпионате играть или ещё что-то. Дзюба — человек самодостаточный, не хочу за него думать», — приводит слова Сафонова «Татар-информ».

Также агент выразил большие сомнения в том, что Дзюба может оказаться в казанском «Рубине», с которым тренировался ранее для поддержания игровой формы.

В минувшем сезоне экс-капитан сборной России провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Алексей Сафонов Трансферы футбола - лето 2022
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