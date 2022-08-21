Тукманов: «Торпедо» сыграло лучше, чем доселе»

Московское «Торпедо» в рамках шестого тура российского чемпионата Премьер-лиги отправилось в Санкт-Петербург, держать экзамен перед чемпионом России. Почти весь матч автозаводцы успешно отбивались от наскоков «Зенита», но в итоге пропустили два мяча и проиграли.

Тем не менее, бывший президент клуба Александр Тукманов похвалил команду за выступление, заявив, что она сыграла лучше, чем в предыдущих матчах.

- «Торпедо» в этой встрече сыграло лучше, чем во всех предыдущих матчах. Они смотрелись целостной командой и неплохо выглядели в защите. Да, пропустили два мяча, но в этом есть своя логика: «Зенит» укомплектован более мастеровитыми футболистами, и в целом, конечно же, результат закономерен, - заявил Тукманов в эфире телеканала Матч ТВ.

В седьмом туре чемпионата РПЛ «Торпедо» примет дома «Краснодар».