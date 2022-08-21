Стрепетов назвал причину безголевой серии Кассьерры

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о безголевой серии нападающего «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры, который пополнил состав петербуржской команды летом нынешнего года, перейдя из «Сочи».

Напомним, что колумбиец никак не может открыть счёт своим голам за «Зенит» в рамках РПЛ.

По мнению Стрепетова, пока что Кассьерре не хватает взаимопонимания со своими партнёрами по новой команде.

«В «Сочи» Кассьерра чувствовал себя одним из лидеров. В команде были очень хорошо поставлены атаки с флангов, а сам он был готов к приёму мяча после таких атак. Кроме того, отлично работала связка Кассьерры с Нобоа. Теперь Матео должен почувствовать так же партнёров в «Зените», — цитирует Стрепетова «Чемпионат».

В текущем розыгрыше РПЛ 25-летний нападающий провёл за «Зенит» пять матчей, отметившись в них одной результативной передачей.