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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сын Стрельцова отреагировал на возможную отставку Бородюка из «Торпедо»

 
17 Августа 2022 • 14:17 Комментировать
Зенит
...
Торпедо Москва
21.08 17:30

Игорь Стрельцов, сын легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова, поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка.

«Пусть Маслов, Ляпин и Бородюк продолжают работать. В РПЛ принято: команда неудачно стартует и нужно сразу менять тренера. «Торпедо» нельзя этого делать!» — заявил Стрельцов «Чемпионату».

Стрельцов отметил, что постоянная смена тренеров не приведет ни к чему хорошему, у команды нет больших финансов, чтобы после  каждой ошибки менять наставников.

Ранее сообщалось, что Бородюк покинет пост главного тренера московского «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк Эдуард Стрельцов Денис Маслов Максим Ляпин Игорь Стрельцов
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