Сын Стрельцова отреагировал на возможную отставку Бородюка из «Торпедо»

Игорь Стрельцов, сын легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова, поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка.

«Пусть Маслов, Ляпин и Бородюк продолжают работать. В РПЛ принято: команда неудачно стартует и нужно сразу менять тренера. «Торпедо» нельзя этого делать!» — заявил Стрельцов «Чемпионату».

Стрельцов отметил, что постоянная смена тренеров не приведет ни к чему хорошему, у команды нет больших финансов, чтобы после каждой ошибки менять наставников.

Ранее сообщалось, что Бородюк покинет пост главного тренера московского «Торпедо».